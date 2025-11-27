Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La RDC lance une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole

La République démocratique du Congo (RDC) a lancé, jeudi, une vaste campagne de vaccination visant à renforcer l’immunité de plus de 62 millions d’enfants âgés de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole.


© Nations Unies -
