Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Minorités étouffées et droits réprimés dans un nombre croissant d’autocraties, dénonce Volker Türk

« Dans un nombre croissant d’autocraties, les minorités étouffent, leurs droits, leur identité et leur voix étant réprimés », a fustigé jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU à l’ouverture à Genève de la 18e session du Forum des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Algérie. Les autorités doivent abandonner immédiatement les charges retenues contre Mohamed Tadjadit et 12 autres militant·e·s du Hirak
~ L'évolution de l'accent de Bernard Derome raconte l’affirmation du français québécois
~ Le jeûne affaiblit-il vos capacités mentales ? Nous avons analysé les données pour vous donner les meilleurs conseils
~ Les Mémoires de l’ancien roi Juan Carlos suscitent la polémique en Espagne
~ La dinde, histoire d’une domestication
~ « Dévendeurs » contre commerçants : comment sortir du dilemme des politiques de soutien à l’économie circulaire ?
~ Black Friday : le bonheur s’achète-t-il en soldes ?
~ Violences dans le football amateur : les arbitres en première ligne
~ Négociations sur l’Ukraine : le scandale Witkoff, fausses révélations et vrai symptôme
~ La RDC lance une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter