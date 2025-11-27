Libre : « J’ai été mise en garde à vue et poursuivie en justice pour avoir entravé la circulation »

par Amnesty International

C'est très jeune que j'ai pris conscience des effets du changement climatique. Mes parents trouvaient régulièrement des petits messages que j'avais écrits, comme « ne gaspillez pas l'eau » ou « limitez vos déchets ». Ce fut un cheminement progressif, dans lequel j'ai commencé à mettre en place des petites actions à la maison, comme faire des affiches pour […]



