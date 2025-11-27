Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comme pour le climat, le monde a besoin d'un panel d'experts pour affronter la crise des inégalités

par Joseph E. Stiglitz, Professor, Columbia Business School, Columbia University
Imraan Valodia, Pro Vice-Chancellor, Climate, Sustainability and Inequality and Director, Southern Centre for Inequality Studies, University of the Witwatersrand
Le monde a besoin d’analyses solides sur les inégalités. D’où la nécessité de créer un panel international sur la question.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
