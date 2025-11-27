Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Yémen : Les Houthis ont arrêté de nombreux opposants politiques

par Human Rights Watch
(Beyrouth, 27 novembre 2025) – Les autorités houthies au Yémen ont arrêté des dizaines d'opposants politiques, y compris des dirigeants de plusieurs partis politiques, depuis juillet 2025 ; certains cas pourraient constituer des disparitions forcées, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Au moins 70 personnes liées à la Congrégation yéménite pour la réforme, connue sous le nom de parti Islah, ont été arrêtées en moins de 24 heures dans le gouvernorat de Dhamar, le 28 octobre.Ces dernières arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large menée depuis un an et demi,…


© Human Rights Watch -
