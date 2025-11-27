Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’industrie mondiale de l’habillement tire profit du déni du droit de se syndiquer dans les principaux pays de production

par Amnesty International
Des gouvernements, des usines et des marques mondiales de mode tirent profit de la répression constante des ouvrières et ouvriers de la confection et des violations de leurs droits du travail au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka, écrit Amnesty International dans deux rapports complémentaires publiés le 27 novembre 2025. Ces deux […] The post L’industrie mondiale de l’habillement tire profit du déni du droit de se syndiquer dans les principaux pays de production appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
