Observatoire des droits humains

Consensus aux Nations Unies pour renforcer la consolidation de la paix

Un souffle d’unanimité a traversé l’ONU, mercredi, dans un paysage diplomatique d’ordinaire marqué par les blocages. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont adopté, le même jour et sans opposition, une résolution identique fixant les orientations de l’architecture de consolidation de la paix pour les cinq prochaines années. Un accord suffisamment rare pour éclairer d’un jour nouveau un dispositif habituellement relégué à l’arrière-plan.


