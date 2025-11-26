La Somalie déclare un état d'urgence à cause de la sécheresse

La Somalie est confrontée à une crise due à la sécheresse qui s'aggrave rapidement, de vastes régions du pays étant désormais desséchées après quatre saisons des pluies déficitaires, ce qui expose des millions de personnes à la faim et au déplacement, ont averti mercredi les humanitaires de l'ONU.



Lire l'article complet