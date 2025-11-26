Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Somalie déclare un état d'urgence à cause de la sécheresse

La Somalie est confrontée à une crise due à la sécheresse qui s'aggrave rapidement, de vastes régions du pays étant désormais desséchées après quatre saisons des pluies déficitaires, ce qui expose des millions de personnes à la faim et au déplacement, ont averti mercredi les humanitaires de l'ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Consensus aux Nations Unies pour renforcer la consolidation de la paix
~ Guinée-Bissau : l’ONU appelle au calme alors que le pays replonge dans l’incertitude
~ À Riyad, les jeunes entrepreneurs revendiquent leur place dans l’économie de demain
~ Gaza : la pluie et le froid aggravent la détresse des déplacés
~ Sans tabac, les campus universitaires respirent mieux, mais les initiatives restent limitées en France
~ Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
~ Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025
~ Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner
~ Réduire l’usage des pesticides : quand les agriculteurs s’inspirent de leurs pairs
~ Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter