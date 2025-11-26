Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guinée-Bissau : l’ONU appelle au calme alors que le pays replonge dans l’incertitude

Les habitants de la capitale de la Guinée-Bissau se sont réveillés mercredi matin sous le fracas des armes, rappel brutal d’une histoire où les transitions politiques se jouent trop souvent par la force. En quelques heures, des officiers en uniforme sont apparus à la télévision nationale pour annoncer qu’ils avaient pris « le contrôle total du pays ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Consensus aux Nations Unies pour renforcer la consolidation de la paix
~ La Somalie déclare un état d'urgence à cause de la sécheresse
~ À Riyad, les jeunes entrepreneurs revendiquent leur place dans l’économie de demain
~ Gaza : la pluie et le froid aggravent la détresse des déplacés
~ Sans tabac, les campus universitaires respirent mieux, mais les initiatives restent limitées en France
~ Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
~ Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025
~ Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner
~ Réduire l’usage des pesticides : quand les agriculteurs s’inspirent de leurs pairs
~ Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter