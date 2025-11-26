Nigeria : Nouvelle vague d'enlèvements dans des écoles

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une salle de classe vide de l'école St. Mary's Catholic School à Papiri (État du Niger), dans le centre-ouest du Nigeria, photographiée le 23 novembre 2025, deux jours après l’enlèvement collectif de plus de 300 élèves et enseignants de cette école. © 2025 Ifeanyi Immanuel Bakwenye / AFP via Getty Images (Abuja, 25 novembre 2025) – Les autorités nigérianes devraient agir d’urgence pour assurer la libération des élèves et des enseignants récemment enlevés dans le nord-ouest du pays et prendre des mesures concrètes pour protéger les écoles et les communautés…



