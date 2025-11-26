Tolerance.ca
À Riyad, les jeunes entrepreneurs revendiquent leur place dans l’économie de demain

Ils sont venus affirmer qu’ils ne se contenteront plus d’être « l’avenir » : ils entendent le construire. Mercredi, au sommet mondial de l’industrie organisé à Riyad, la journée « Génération Futur » a mis en lumière de jeunes entrepreneurs qui revendiquent un rôle à part entière dans la transformation industrielle, de la transition numérique aux solutions climatiques.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
