Gaza : la pluie et le froid aggravent la détresse des déplacés

Les premières pluies de l’hiver ont transformé la bande de Gaza en parterre d’abris détrempés et de tentes disloquées. Alors que 80 % de la population survit dans des tentes de fortune ou les décombres d’immeubles, les agences humanitaires de l’ONU alertent sur une détérioration rapide des conditions de vie dans ces abris inadaptés aux précipitations et températures actuelles.


© Nations Unies -
