Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025

par Polina Talanova, Doctorante en marketing de la mode, IAE Paris – Sorbonne Business School; Institut Français de la Mode (IFM)
Les sanctions ont bouleversé l’univers de la mode et de l’habillement en général en Russie, entre départs de nombreuses marques occidentales et émergence de marques locales ou issues de pays tiers.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sans tabac, les campus universitaires respirent mieux, mais les initiatives restent limitées en France
~ Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
~ Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner
~ Réduire l’usage des pesticides : quand les agriculteurs s’inspirent de leurs pairs
~ Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop
~ Garder son personnel vieillissant en emploi ? C’est faisable… à condition d’être plus flexible
~ Plus de 340 établissements scolaires endommagés ou détruits en Ukraine cette année
~ Plus de 600 millions d’enfants exposés à la violence domestique, alerte l’UNICEF
~ À Riyad, la jeunesse industrielle revendique sa place dans l’économie de demain
~ Le crypto-mercantilisme américain ou comment prolonger l’hégémonie du dollar par les stablecoins
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter