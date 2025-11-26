Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner

par Anais Racca, Post-doctorante, Sciences Cognitives Avec et Pour la Société (ANR SCAPS), Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Laurence Picard, Maître de conférences en psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Marie Mazerolle, Professeure de psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Pour accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages, il faut tenir compte des savoirs scientifiques, des pratiques enseignantes et des expériences des familles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sans tabac, les campus universitaires respirent mieux, mais les initiatives restent limitées en France
~ Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
~ Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025
~ Réduire l’usage des pesticides : quand les agriculteurs s’inspirent de leurs pairs
~ Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop
~ Garder son personnel vieillissant en emploi ? C’est faisable… à condition d’être plus flexible
~ Plus de 340 établissements scolaires endommagés ou détruits en Ukraine cette année
~ Plus de 600 millions d’enfants exposés à la violence domestique, alerte l’UNICEF
~ À Riyad, la jeunesse industrielle revendique sa place dans l’économie de demain
~ Le crypto-mercantilisme américain ou comment prolonger l’hégémonie du dollar par les stablecoins
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter