Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner
par Anais Racca, Post-doctorante, Sciences Cognitives Avec et Pour la Société (ANR SCAPS), Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Laurence Picard, Maître de conférences en psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Marie Mazerolle, Professeure de psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Pour accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages, il faut tenir compte des savoirs scientifiques, des pratiques enseignantes et des expériences des familles.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 26 novembre 2025