Garder son personnel vieillissant en emploi ? C’est faisable… à condition d’être plus flexible
par Diane-Gabrielle Tremblay, Professeure à l'Université TELUQ, Université du Québec, directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux et de la Chaire de recherche du Canada sur l'économie du savoir, Université TÉLUQ
Rester au travail ou prendre sa retraite ? Les raisons sont nombreuses dans un sens comme dans l’autre et les employeurs doivent en prendre bonne note pour mieux agir.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 26 novembre 2025