Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Garder son personnel vieillissant en emploi ? C’est faisable… à condition d’être plus flexible

par Diane-Gabrielle Tremblay, Professeure à l'Université TELUQ, Université du Québec, directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux et de la Chaire de recherche du Canada sur l'économie du savoir, Université TÉLUQ
Rester au travail ou prendre sa retraite ? Les raisons sont nombreuses dans un sens comme dans l’autre et les employeurs doivent en prendre bonne note pour mieux agir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sans tabac, les campus universitaires respirent mieux, mais les initiatives restent limitées en France
~ Le Timor-Leste rejoint l’Asean : les enjeux d’une intégration régionale
~ Ce que l’univers de la mode nous dit de la Russie en 2025
~ Comment les élèves apprennent : faire dialoguer science et société pour mieux les accompagner
~ Réduire l’usage des pesticides : quand les agriculteurs s’inspirent de leurs pairs
~ Musulmans de France, religiosité, islamisme : les chiffres contestés de l’enquête Ifop
~ Plus de 340 établissements scolaires endommagés ou détruits en Ukraine cette année
~ Plus de 600 millions d’enfants exposés à la violence domestique, alerte l’UNICEF
~ À Riyad, la jeunesse industrielle revendique sa place dans l’économie de demain
~ Le crypto-mercantilisme américain ou comment prolonger l’hégémonie du dollar par les stablecoins
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter