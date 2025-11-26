Plus de 340 établissements scolaires endommagés ou détruits en Ukraine cette année

Alors que les frappes se poursuivent en Ukraine, avec notamment une attaque russe « massive » contre la ville de Zaporijjia, au sud du pays, dans la nuit de mardi à mercredi, plus de 340 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits cette année en Ukraine, a indiqué mercredi une agence des Nations Unies.



