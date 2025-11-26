Plus de 600 millions d’enfants exposés à la violence domestique, alerte l’UNICEF

Plus d’un enfant sur quatre dans le monde, soit environ 610 millions, vit avec une mère qui a subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime au cours de l’année écoulée, faisant de la violence une partie intégrante de leur quotidien, selon de nouvelles données publiées mercredi par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).



