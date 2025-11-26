CUBA. L’ÉTAT RÉPRIME LES DÉFENSEURES DES DROITS HUMAINS.

par Amnesty International

Le gouvernement cubain doit mettre fin à la violence institutionnelle contre les femmes défenseures des droits humains, journalistes et militantes, a déclaré Amnesty International mercredi 26 novembre à l’occasion du lancement de son nouveau rapport sur les pratiques autoritaires et la violence d’État contre les femmes à Cuba. Amnesty International demande aux autorités cubaines de mettre […] The post CUBA. L’ÉTAT RÉPRIME LES DÉFENSEURES DES DROITS HUMAINS. appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet