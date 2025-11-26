Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Honduras : La tenue d'élections libres et équitables est menacée

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une habitante de Tegucigalpa, au Honduras, votait lors des élections primaires tenues dans ce pays, le 9 mars 2025. © 2025 Emilio Flores/Anadolu via Getty Images (Washington) – L'intensification des pressions politiques exercées sur les autorités électorales au Honduras y menace le droit des citoyens de voter lors d'élections libres et équitables, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Des élections générales seront tenues au Honduras le 30 novembre, afin d’élire le ou la président-e, les 128 membres du Congrès national et les 20 députés honduriens du Parlement…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
