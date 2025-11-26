Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le crypto-mercantilisme américain ou comment prolonger l’hégémonie du dollar par les stablecoins

par Jean-Marc Figuet, Professeur d'économie, Université de Bordeaux
En encadrant les stablecoins adossés au dollar, les États-Unis cherchent à étendre leur puissance monétaire tout en ouvrant un nouveau canal privé de financement de leur dette.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
