Impunité en Libye : pour la CPI, une page commence peut-être à se tourner

Violences carcérales, exécutions sommaires, tortures et viols de migrants. Depuis plus d’une décennie, les centres de détention libyens sont des trous noirs où disparaissent les corps comme les éléments de preuves. Mardi, une procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé un changement inattendu : la machine de l’impunité dans le pays commencerait à ralentir.


