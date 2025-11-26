Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, la flambée des violations dessinent une carte de la terreur

En septembre, 619 violations et atteintes aux droits humains ont été documentées en République démocratique du Congo (RDC) par le bureau local des droits humains de l’ONU. Un niveau particulièrement élevé, dont la répartition géographique est sans équivoque : plus de 85 % des cas se concentrent dans les provinces de l’est – Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.


© Nations Unies
