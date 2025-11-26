En RDC, la flambée des violations dessinent une carte de la terreur

En septembre, 619 violations et atteintes aux droits humains ont été documentées en République démocratique du Congo (RDC) par le bureau local des droits humains de l’ONU. Un niveau particulièrement élevé, dont la répartition géographique est sans équivoque : plus de 85 % des cas se concentrent dans les provinces de l’est – Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.



