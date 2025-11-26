Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les toilettes peuvent rendre les routes africaines plus sûres, selon cette nouvelle étude

par Festival Godwin Boateng, Senior Research Associate, University of Oxford
Voyager sur les routes africaines comporte de nombreux défis. La principale difficulté consiste à arriver à destination en toute sécurité. Le continent est l'une des régions du monde les plus touchées par des accidents de la route. Le nombre de morts de l'Afrique sur les routes représente un quart des victimes dans le monde, alors que le continent compte moins de 4 % du parc automobile mondial.

