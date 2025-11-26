Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Allemagne. La reprise des transferts d’armes à Israël est irresponsable, illégale et risque de rendre l’Allemagne complice de crimes internationaux

par Amnesty International
En réaction à la décision du gouvernement allemand de lever à partir du 24 novembre la suspension de la délivrance de certaines licences d’exportation d’armes à destination d’Israël pour une utilisation dans la bande de Gaza, Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « La […] The post Allemagne. La reprise des transferts d’armes à Israël est irresponsable, illégale et risque de rendre l’Allemagne complice de crimes internationaux appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Monde. Plus de 170 000 personnes soutiennent la pétition mondiale appelant TikTok à corriger ses aspects toxiques et addictifs
~ Tunisie. La condamnation de défenseurs des droits humains confirme la criminalisation du travail de la société civile
~ Nigéria : l’ONU sonne l’alarme face à l’explosion des enlèvements de masse
~ A Gaza, l’économie s’est effondrée, aggravant la pauvreté
~ Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT
~ Comment lutter contre le changement climatique sans creuser les inégalités entre Nords et Suds ?
~ Combien de CO₂ votre voyage en avion a-t-il vraiment émis ? Comment vérifier les calculs d’empreinte carbone de l’aérien
~ Boissons au cannabis : comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire
~ Et si l’accent « neutre » n’existait pas ?
~ Homme « performatif » : la nouvelle masculinité des jeunes attire curiosité, ironie et jugement
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter