Monde. Plus de 170 000 personnes soutiennent la pétition mondiale appelant TikTok à corriger ses aspects toxiques et addictifs

par Amnesty International

Mardi 25 novembre, quatre jeunes militant·e·s des droits numériques venus d’Irlande, d’Argentine et de France livreront une pétition au siège de TikTok à Dublin, en Irlande, pour demander que l’entreprise corrige ses aspects toxiques et addictifs qui exposent des enfants et des jeunes à des contenus nuisibles. Cette pétition, intitulée « Rendez TikTok plus sûre pour les […] The post Monde. Plus de 170 000 personnes soutiennent la pétition mondiale appelant TikTok à corriger ses aspects toxiques et addictifs appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet