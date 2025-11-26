Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. Plus de 170 000 personnes soutiennent la pétition mondiale appelant TikTok à corriger ses aspects toxiques et addictifs

par Amnesty International
Mardi 25 novembre, quatre jeunes militant·e·s des droits numériques venus d’Irlande, d’Argentine et de France livreront une pétition au siège de TikTok à Dublin, en Irlande, pour demander que l’entreprise corrige ses aspects toxiques et addictifs qui exposent des enfants et des jeunes à des contenus nuisibles. Cette pétition, intitulée « Rendez TikTok plus sûre pour les […] The post Monde. Plus de 170 000 personnes soutiennent la pétition mondiale appelant TikTok à corriger ses aspects toxiques et addictifs appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Tunisie. La condamnation de défenseurs des droits humains confirme la criminalisation du travail de la société civile
~ Nigéria : l’ONU sonne l’alarme face à l’explosion des enlèvements de masse
~ A Gaza, l’économie s’est effondrée, aggravant la pauvreté
~ Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT
~ Comment lutter contre le changement climatique sans creuser les inégalités entre Nords et Suds ?
~ Combien de CO₂ votre voyage en avion a-t-il vraiment émis ? Comment vérifier les calculs d’empreinte carbone de l’aérien
~ Boissons au cannabis : comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire
~ Et si l’accent « neutre » n’existait pas ?
~ Homme « performatif » : la nouvelle masculinité des jeunes attire curiosité, ironie et jugement
~ Cent quarante ans après sa pendaison, le métis Louis Riel divise encore
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter