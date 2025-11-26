Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie. La condamnation de défenseurs des droits humains confirme la criminalisation du travail de la société civile

par Amnesty International
Réagissant à l’annonce de la condamnation, hier soir, par le tribunal de première instance de Tunis, des défenseurs des droits humains Mustapha Djemali et Abderrazek Krimi, et de leur libération en raison du des plus de 18 mois qu’ils ont déjà passés en détention arbitraire, Sara Hashash, directrice régionale adjointe pour l’Afrique du Nord et le […] The post Tunisie. La condamnation de défenseurs des droits humains confirme la criminalisation du travail de la société civile appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
