Nigéria : l’ONU sonne l’alarme face à l’explosion des enlèvements de masse

Le bureau des droits humains de l’ONU a dénoncé mardi une recrudescence « choquante » des enlèvements de masse dans le centre-nord du Nigéria, appelant les autorités à « prendre toutes les mesures légales nécessaires » pour y mettre fin. Cette nouvelle vague de violences survient alors que le nord-est du pays est frappé par une crise alimentaire sans précédent, alimentée par l’insécurité et l’effondrement des moyens de subsistance.



