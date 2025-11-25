Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nigéria : l’ONU sonne l’alarme face à l’explosion des enlèvements de masse

Le bureau des droits humains de l’ONU a dénoncé mardi une recrudescence « choquante » des enlèvements de masse dans le centre-nord du Nigéria, appelant les autorités à « prendre toutes les mesures légales nécessaires » pour y mettre fin. Cette nouvelle vague de violences survient alors que le nord-est du pays est frappé par une crise alimentaire sans précédent, alimentée par l’insécurité et l’effondrement des moyens de subsistance.


© Nations Unies -
