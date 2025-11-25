Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

A Gaza, l’économie s’est effondrée, aggravant la pauvreté

Deux années d’opérations militaires et de restrictions israéliennes ont « provoqué un effondrement sans précédent de l’économie palestinienne », a indiqué, dans un nouveau rapport, ONU Commerce et développement (CNUCED), qui note qu’il s’agit de « la crise économique la plus grave » jamais observée dans la bande de Gaza.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
