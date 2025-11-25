Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La justice restaurative aide-t-elle les femmes victimes de violences sexuelles ?

par Delphine Griveaud, Chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge (FNRS), Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Emeline Fourment, maîtresse de conférences en science politique et études de genre, Université de Rouen Normandie
La justice restaurative, appliquée aux violences de genre, est-elle un risque pour les victimes ou un espace de reconstruction ? Enquête auprès de celles qui en ont fait l’expérience.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
