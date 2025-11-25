Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT
par Bran Nicol, Professor of English, University of Surrey
Emmanuelle Fantin, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université
À travers les dispositifs médiatiques rudimentaires de son époque, comme le Minitel, Jean Baudrillard a réussi à prédire les usages futurs que la technologie numérique allait engendrer.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 25 novembre 2025