Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Jean Baudrillard, le philosophe qui a prédit l’intelligence artificielle, trente ans avant ChatGPT

par Bran Nicol, Professor of English, University of Surrey
Emmanuelle Fantin, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Sorbonne Université
À travers les dispositifs médiatiques rudimentaires de son époque, comme le Minitel, Jean Baudrillard a réussi à prédire les usages futurs que la technologie numérique allait engendrer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment lutter contre le changement climatique sans creuser les inégalités entre Nords et Suds ?
~ Combien de CO₂ votre voyage en avion a-t-il vraiment émis ? Comment vérifier les calculs d’empreinte carbone de l’aérien
~ Boissons au cannabis : comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire
~ Et si l’accent « neutre » n’existait pas ?
~ Homme « performatif » : la nouvelle masculinité des jeunes attire curiosité, ironie et jugement
~ Cent quarante ans après sa pendaison, le métis Louis Riel divise encore
~ Liban : l’ONU demande des enquêtes face à une recrudescence des frappes israéliennes
~ Soixante-dix-neuf ans sans femme à la tête de l'ONU
~ Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?
~ Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter