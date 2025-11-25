Tolerance.ca
Boissons au cannabis : comment une faille juridique a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars que le Congrès veut maintenant interdire

par Magalie Dubois, Docteur en Economie du vin, Burgundy School of Business
Robin Goldstein, Director, Cannabis Economics Group, University of California, Davis
Une disposition passée inaperçue dans le budget fédéral américain signé par le président Trump pourrait bouleverser l’industrie florissante des boissons au THC.La Conversation


© La Conversation
