Observatoire des droits humains

Et si l’accent « neutre » n’existait pas ?

par Marc Chalier, Maître de conférences en linguistique française, Sorbonne Université
Malgré une crainte récurrente, les accents ne sont pas près de disparaître, et l’accent prétendument « neutre » n’a jamais existé autrement que dans nos représentations fantasmées.La Conversation


© La Conversation -
