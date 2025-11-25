Liban : l’ONU demande des enquêtes face à une recrudescence des frappes israéliennes

Près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, des frappes israéliennes continuent de s’abattre avec régularité sur le sol libanais. Au moins 127 civils du pays y ont trouvé la mort, selon le bureau des droits humains de l’ONU, qui appelle à l’ouverture d’enquêtes « rapides et impartiales » sur ces incidents.



