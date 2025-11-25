Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Soixante-dix-neuf ans sans femme à la tête de l'ONU

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025.  © 2025 Chen Mengtong/China News Service/VCG via AP Photo En février 2026, cela fera 80 ans que les Nations Unies ont choisi leur tout premier Secrétaire général, un homme. Depuis lors, les huit autres personnes ayant occupé ce poste étaient tous des hommes. Il est grand temps qu'une femme occupe ces fonctions.António Guterres, l'actuel Secrétaire général, terminera son mandat en décembre 2026. Les tractations pour…


© Human Rights Watch -
