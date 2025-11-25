Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?

par Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université
En Syrie, les djihadistes de HTC ont pris le pouvoir après avoir focalisé leur lutte sur leur seul pays. Au Mali, les djihadistes du JNIM semblent s’inspirer de cet exemple.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat
~ Syndrome du bébé secoué : seule une mère sur deux en France a reçu le plan de gestion des pleurs du nourrisson
~ Bamako est sous pression, mais pas assiégée : la différence a toute son importance
~ Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes
~ Est-ce une bonne idée d’utiliser des IA comme confidentes ou comme soutien psychologique ?
~ Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch
~ «  Maintenant, je peux expliquer ce que sont les violences basées sur le genre » : l’éducation aux droits humains, une autre approche pour lutter contre les VBG en Afrique de l’Ouest
~ Égypte. Il faut annuler les contrôles de grande ampleur visant les organisations indépendantes de la société civile
~ L'Afrique et l'Europe peuvent façonner un système mondial plus juste, affirme Guterres
~ Fermes bios et puces d'IA dotées d'un nez : un sommet de l'ONU présente des solutions
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter