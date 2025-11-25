Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat

par Rosa Bortolotti, Docteure en Sciences de l'éducation et de la formation, chercheuse au Laboratoire ÉMA (École, Mutations, Apprentissages), CY Cergy Paris Université
Sur Snapchat et les réseaux sociaux, les jeunes des quartiers populaires développent de nouvelles formes d’engagement : féminisme, solidarité, lutte contre les injustices.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?
~ Syndrome du bébé secoué : seule une mère sur deux en France a reçu le plan de gestion des pleurs du nourrisson
~ Bamako est sous pression, mais pas assiégée : la différence a toute son importance
~ Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes
~ Est-ce une bonne idée d’utiliser des IA comme confidentes ou comme soutien psychologique ?
~ Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch
~ «  Maintenant, je peux expliquer ce que sont les violences basées sur le genre » : l’éducation aux droits humains, une autre approche pour lutter contre les VBG en Afrique de l’Ouest
~ Égypte. Il faut annuler les contrôles de grande ampleur visant les organisations indépendantes de la société civile
~ L'Afrique et l'Europe peuvent façonner un système mondial plus juste, affirme Guterres
~ Fermes bios et puces d'IA dotées d'un nez : un sommet de l'ONU présente des solutions
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter