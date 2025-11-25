Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat
par Rosa Bortolotti, Docteure en Sciences de l'éducation et de la formation, chercheuse au Laboratoire ÉMA (École, Mutations, Apprentissages), CY Cergy Paris Université
Sur Snapchat et les réseaux sociaux, les jeunes des quartiers populaires développent de nouvelles formes d’engagement : féminisme, solidarité, lutte contre les injustices.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 25 novembre 2025