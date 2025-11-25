Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syndrome du bébé secoué : seule une mère sur deux en France a reçu le plan de gestion des pleurs du nourrisson

par Luc Goethals, Chercheur en santé publique, Inserm; Université Paris Cité
Flora Blangis, Chercheuse, Inserm
Martin Chalumeau, Professeur en pédiatrie, Université Paris Cité
En France, seule une mère sur deux reçoit l’information qui doit lui être communiquée dans le cadre du plan de gestion des pleurs, afin de prévenir le syndrome du bébé secoué.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Mali, les djihadistes prennent-ils pour modèle leurs homologues syriens ?
~ Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat
~ Bamako est sous pression, mais pas assiégée : la différence a toute son importance
~ Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes
~ Est-ce une bonne idée d’utiliser des IA comme confidentes ou comme soutien psychologique ?
~ Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch
~ «  Maintenant, je peux expliquer ce que sont les violences basées sur le genre » : l’éducation aux droits humains, une autre approche pour lutter contre les VBG en Afrique de l’Ouest
~ Égypte. Il faut annuler les contrôles de grande ampleur visant les organisations indépendantes de la société civile
~ L'Afrique et l'Europe peuvent façonner un système mondial plus juste, affirme Guterres
~ Fermes bios et puces d'IA dotées d'un nez : un sommet de l'ONU présente des solutions
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter