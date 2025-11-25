Syndrome du bébé secoué : seule une mère sur deux en France a reçu le plan de gestion des pleurs du nourrisson
par Luc Goethals, Chercheur en santé publique, Inserm; Université Paris Cité
Flora Blangis, Chercheuse, Inserm
Martin Chalumeau, Professeur en pédiatrie, Université Paris Cité
En France, seule une mère sur deux reçoit l’information qui doit lui être communiquée dans le cadre du plan de gestion des pleurs, afin de prévenir le syndrome du bébé secoué.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 25 novembre 2025