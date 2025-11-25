Bamako est sous pression, mais pas assiégée : la différence a toute son importance
par Lamine Doumbia, Research Associate - Dep. African History /Institute for Asian and African Studies, Humboldt University of Berlin
Mahamadou Bassirou Tangara, Enseignant-chercheur en économie du développement, Université des Sciences sociales et de Gestion de Bamako
Depuis plus d'une décennie, le Mali peine à venir à bout des « djihadistes » autour de Gao, Kidal et Ségou. Le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, est considéré comme le plus violent des groupes terroristes opérant dans la région, compte tenu de l'ampleur de ses attaques.
Le groupe veut…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 25 novembre 2025