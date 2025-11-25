Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes

par Amnesty International
Des survivant·e·s ayant fui la ville d’El Fasher, dans l’État du Darfour septentrional, au Soudan, ont livré à Amnesty International des témoignages relatant que les combattants des Forces d’appui rapide (FAR) ont exécuté un très grand nombre d’hommes non armés et violé des dizaines de femmes et de filles lorsqu’ils se sont emparés de la ville. […] The post Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
