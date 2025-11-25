Soudan. Homicides délibérés et violences sexuelles commis par les FAR à El Fasher : nouveaux témoignages de victimes

par Amnesty International

Des survivant·e·s ayant fui la ville d'El Fasher, dans l'État du Darfour septentrional, au Soudan, ont livré à Amnesty International des témoignages relatant que les combattants des Forces d'appui rapide (FAR) ont exécuté un très grand nombre d'hommes non armés et violé des dizaines de femmes et de filles lorsqu'ils se sont emparés de la ville. […]



