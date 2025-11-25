Tolerance.ca
Est-ce une bonne idée d’utiliser des IA comme confidentes ou comme soutien psychologique ?

par José Sánchez Santamaría, Profesor Titular de Equidad Educativa y Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Coordinador de GRIOCE - UCLM. Vocal de FEAE-CLM, Universidad de Castilla-La Mancha
Gabriela de la Cruz Flores, Profesora e investigadora en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Hilda Paredes Dávila, Académica de la Facultad de Psicología, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Jesús Miguel Muñoz Cantero, Catedrático de Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidade da Coruña
Les chatbots entraînés par IA séduisent. Mais le « réconfort numérique » ponctuel qu’ils peuvent apporter ne doit pas être confondu avec une relation amicale ou un soutien psychologique.La Conversation


