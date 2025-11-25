Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch
par Lucas Pithon, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Université d’Angers
Franck Rexand-Galais, Maître de Conférences en Psychologie clinique et Psychopathologie, Université d'Angers
Une analyse récente de Twitch montre comment les plateformes de streaming peuvent participer à la construction identitaire de jeunes adultes si elles sont suffisamment encadrées.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 25 novembre 2025