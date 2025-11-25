Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch

par Lucas Pithon, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Université d’Angers

Franck Rexand-Galais, Maître de Conférences en Psychologie clinique et Psychopathologie, Université d'Angers