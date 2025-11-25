Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les plateformes de streaming, repaire d’une génération en quête de repères : le cas Twitch

par Lucas Pithon, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, Université d’Angers
Franck Rexand-Galais, Maître de Conférences en Psychologie clinique et Psychopathologie, Université d'Angers
Une analyse récente de Twitch montre comment les plateformes de streaming peuvent participer à la construction identitaire de jeunes adultes si elles sont suffisamment encadrées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
