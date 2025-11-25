Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

«  Maintenant, je peux expliquer ce que sont les violences basées sur le genre » : l’éducation aux droits humains, une autre approche pour lutter contre les VBG en Afrique de l’Ouest

par Amnesty International
Nos débuts Depuis 2017, Amnesty International utilise l’éducation aux droits humains (EDH) pour sensibiliser et lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages précoces ou forcés, dans plus de 60 communautés au Burkina Faso, au Sénégal et en Sierra Leone. En 2024, à travers le programme « Autonomiser les communautés pour lutter contre les […] The post «  Maintenant, je peux expliquer ce que sont les violences basées sur le genre » : l’éducation aux droits humains, une autre approche pour lutter contre les VBG en Afrique de l’Ouest appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
