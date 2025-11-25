Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Égypte. Il faut annuler les contrôles de grande ampleur visant les organisations indépendantes de la société civile

par Amnesty International
Les autorités égyptiennes doivent modifier la Loi relative aux associations afin de lever les restrictions strictes imposées aux organisations indépendantes de la société civile, qui entravent le droit à la liberté d’association et d’autres droits et mettent en péril l’avenir de l’espace civique dans le pays, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le […] The post Égypte. Il faut annuler les contrôles de grande ampleur visant les organisations indépendantes de la société civile appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
