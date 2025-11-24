Tolerance.ca
L'Afrique et l'Europe peuvent façonner un système mondial plus juste, affirme Guterres

Le Secrétaire général de l'ONU a constaté lundi lors d’un sommet entre l’Union africaine (UA) ​​et l’Union européenne (UE) que le monde évolue rapidement vers un système multipolaire, où le pouvoir est réparti entre plusieurs régions au lieu d'être concentré dans une ou deux.


