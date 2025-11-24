Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Fermes bios et puces d'IA dotées d'un nez : un sommet de l'ONU présente des solutions

Le Sommet mondial de l'industrie des Nations Unies a souligné lundi les avantages des partenariats pour les entreprises des pays du Sud, démontrant comment l'IA – utilisée de manière responsable – peut apporter des solutions à certains des problèmes les plus complexes auxquels elles sont confrontées.


© Nations Unies -
