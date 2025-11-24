Les Gazaouis consomment deux repas par jour, une amélioration par rapport à l'été

Alors que la proportion de Gazaouis dépendants principalement de l’aide humanitaire a augmenté après le cessez-le-feu, un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) indique que les ménages ont consommé en moyenne deux repas par jour en novembre. Cela représente une amélioration par rapport à la moyenne d’un seul repas par jour enregistrée en juillet dernier.



