Gaza : l’ONU alerte sur une trêve fragile et une enclave toujours au bord du gouffre

La guerre a cessé, mais la vie peine à reprendre son cours. À Gaza, où près des trois quarts des bâtiments sont endommagés ou détruits et où l’immense majorité de la population survit dans des abris saturés, le répit inauguré par l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier reste suspendu à un fil.



