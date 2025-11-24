RDC : après les massacres de Lubero, l’ONU hausse le ton

Le Secrétaire général et le Conseil de sécurité de l’ONU ont déploré à l’unisson, samedi, les fortes violences des deux dernières semaines dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où des dizaines de civils ont été tués par un groupe armé affilié à l’État islamique.



Lire l'article complet