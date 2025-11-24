Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment Téhéran a transformé une défaite militaire en victoire symbolique

par Hanieh ZIaei, Politologue spécialiste du monde iranien et chercheuse en résidence au CÉRIUM, Université de Montréal
La guerre des douze jours Israël‑Iran en juin 2025, loin d’être seulement militaire, a servi de levier de propagande pour Téhéran.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
