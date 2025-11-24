Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. Comment les défenseur·e·s des droits humains peuvent répliquer à leur criminalisation

par Amnesty International
Face à la criminalisation croissante des défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s et des journalistes dans le monde, Amnesty International, le Forum africain de contrôle civil de l’application des lois (APCOF) et La Voix du peuple malaisien (Suaram) présenteront jeudi 27 novembre un rapport exposant une série de stratégies à adopter sur les plans du droit […] The post Monde. Comment les défenseur·e·s des droits humains peuvent répliquer à leur criminalisation appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les Gazaouis consomment deux repas par jour, une amélioration par rapport à l'été
~ L’ONU alerte sur l’exploitation de l’IA à des « fins purement politiques ou économiques »
~ Gaza : l’ONU alerte sur une trêve fragile et une enclave toujours au bord du gouffre
~ RDC : après les massacres de Lubero, l’ONU hausse le ton
~ Comment Téhéran a transformé une défaite militaire en victoire symbolique
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient
~ Une révolte mondiale de la Génération Z : la jeunesse africaine se mobilise contre la corruption et le néocolonialisme
~ Inde : les gardes forestières bravent tous les défis pour protéger la faune sauvage
~ Ce n'est pas le tai-chi de grand-mère : Maître Sun révèle la vérité derrière le flux
~ Les raisons derrière le mythe selon lequel le cantonais serait une langue chinoise plus authentique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter