Monde. Comment les défenseur·e·s des droits humains peuvent répliquer à leur criminalisation

par Amnesty International

Face à la criminalisation croissante des défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s et des journalistes dans le monde, Amnesty International, le Forum africain de contrôle civil de l'application des lois (APCOF) et La Voix du peuple malaisien (Suaram) présenteront jeudi 27 novembre un rapport exposant une série de stratégies à adopter sur les plans du droit



